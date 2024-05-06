В россии объявили в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Хомчака

В россии объявили в розыск бывшего Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на базу данных мвс рф, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Хомчака разыскивают по уголовной статье. Более конкретных данных в рф не обнародовали.

Однако известно, что в июне 2023 года ск россии заочно предъявил ему обвинения за преступные действия, в результате которых погибли и пострадали десятки мирных жителей, включая детей.

Справочно

Генерал-полковник Руслан Хомчак занимал должность главнокомандующего ВСУ - начальника Генштаба ВСУ с мая 2019 года. В марте 2020 года в связи с разделением должностей его назначили главнокомандующим ВСУ.

27 июля 2021 года президент Владимир Зеленский уволил генерал-полковника Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на нее Валерия Залужного. В тот же день Зеленский назначил Хомчака первым заместителем секретаря СНБО.

Напомним

мвс россии также объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, экс-главу МИД Украины Павла Климкина и экс-премьер-министра Владимира Гройсмана.

В россии объявили в розыск президента Зеленского