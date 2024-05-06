В россии объявили в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Хомчака

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  62604 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  102569 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  215940 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  207770 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205605 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173041 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113502 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128983 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126547 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119814 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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30 апреля 2024, 14:32  •  370372 просмотра
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В россии объявили в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Хомчака

россия объявила в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Ранее пропагандисты объявили в розыск ряд бывших министров, пятого президента Украины и действующего главу государства Владимира Зеленского.

Война •   •  10237 просмотра
В россии объявили в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Хомчака

В Киеве саперы обезвредили боевую часть новейшей ракеты россиян Х-69

В Киеве саперы обезвредили боеголовку новейшей российской высокоточной ракеты Х-69, которую обнаружил местный житель в Голосеевском районе.

Война •   •  9113 просмотра
В Киеве саперы обезвредили боевую часть новейшей ракеты россиян Х-69

Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии говорила о войне рф против Украины

Глава КНР Си Цзиньпин принял участие в трехсторонней встрече с лидерами Китая, Франции и Европейского Союза.

политика •   •  8761 просмотра
Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии говорила о войне рф против Украины

россияне анализируют результаты своих атак, когда готовят следующий удар - Евлаш

россияне анализируют результаты своих недавних атак на энергетический сектор Украины и накапливают ракеты для регулярных ударов, сохраняя при этом стратегический резерв.

Война •   •  8813 просмотра
россияне анализируют результаты своих атак, когда готовят следующий удар - Евлаш

В Днепропетровской области сбита ракета - ОВА

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации, силы противовоздушной обороны сбили ракету над Днепропетровской областью.

Война •   •  28366 просмотра
В Днепропетровской области сбита ракета - ОВА

Проверка деклараций должностных лиц: НАПК выявило более 55, 8 млн грн. недостоверных сведений

С начала 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало 402 полные проверки деклараций, из которых 51 проверка уже завершена и выявила более 55,8 млн грн недостоверной информации, более 14,7 млн грн незаконного обогащения и почти 1,3 млн грн необоснованных активов у различных должностных лиц по всей Украине.

политика •   •  25444 просмотра
Проверка деклараций должностных лиц: НАПК выявило более 55, 8 млн грн. недостоверных сведений

Евровидение-2024: участники конкурса готовятся к первому полуфиналу

Песенный конкурс "Евровидение-2024" начинается в шведском городе Мальме с усиленными мерами безопасности для 37 стран-участниц.

Культура •   •  21417 просмотра
Евровидение-2024: участники конкурса готовятся к первому полуфиналу

В Дарницком районе Киева пройдут военные учения

С 6 по 10 мая в Дарницком районе Киева состоятся военные учения с участием подразделений Сил обороны Киева и военной техники с целью повышения боевых возможностей при подготовке оборонительной операции.

Общество •   •  20914 просмотра
В Дарницком районе Киева пройдут военные учения

Российский самолет сбросил на белгород еще одну ФАБ: семеро раненых

Российская авиационная бомба упала на город белгород, ранив 7 человек, включая ребенка, и повредив 31 дом и 10 автомобилей.

Новости Мира •   •  18709 просмотра
Российский самолет сбросил на белгород еще одну ФАБ: семеро раненых

Тяжеловесы мирового здравоохранения предоставят 300 миллионов долларов на борьбу с изменением климата и инфекциями

Мировые гиганты в сфере здравоохранения Gates, Novo Nordisk и Wellcome создали партнерство на сумму 300 миллионов долларов для преодоления взаимосвязанных последствий изменения климата, недоедания, инфекционных заболеваний и устойчивости к противомикробным препаратам, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Здоровье •   •  17497 просмотра
Тяжеловесы мирового здравоохранения предоставят 300 миллионов долларов на борьбу с изменением климата и инфекциями