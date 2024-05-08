В России объявили в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Информация об этом появилась в розыскной базе российского ведомства, передает УНН.

Детали

Основанием для розыска Мирошниченко является статья Уголовного кодекса России. Что стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении украинского политика, пресс-служба МВД не сообщала.

Дополнение

2000-х Игорь Мирошниченко руководил спортивной редакцией телеканала ICTV. В 2012-2014 гг. он был депутатом Верховной рады седьмого созыва. В 2015 году Мирошниченко избрали депутатом Киевского городского и Сумского областного совета от партии "Свобода".

Контекст

С начала мая МВД России объявило в розыск уже несколько украинских политиков и чиновников. Среди них - Владимир Зеленский и Петр Порошенко, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, бывший главком ВСУ Руслан Хомчак, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. Все они разыскиваются по статье Уголовного кодекса России. По какой именно, неизвестно.

В россии объявили в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Хомчака