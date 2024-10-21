Умєров і Остін обговорили План перемоги та інвестиції в український ОПК
Київ • УНН
Міністр оборони України Умєров зустрівся з главою Пентагону Остіном. Обговорили ситуацію на фронті, реалізацію Плану перемоги та залучення американських інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України.
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із главою Пентагону Ллойдом Остіном. Говорили про оперативну ситуацію на полі бою, кроки з реалізації Плану перемоги та залучення американських інвестицій для розбудови українського оборонно-промислового комплексу, передає УНН.
"Візит мого друга, міністра оборони США Ллойда Остіна, до Києва – важливий сигнал, що свідчить про силу нашого партнерства.
Щиро вдячний за підтримку особисто пану Остіну, народу та уряду США. Оголошений сьогодні пакет допомоги на 400 мільйонів доларів забезпечить наші Сили оборони необхідними боєприпасами для артилерії, військовою технікою та озброєнням", - повідомив Умєров.
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За його словами, під час зустрічі детально обговорили з американським колегою кроки з реалізації Плану перемоги Президента Володимира Зеленського.
"Головнокомандувач Олександр Сирський окреслив пану Остіну оперативну ситуацію на полі бою.
Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, тво командувачів Повітряних сил Анатолій Кривоножко та Військово-морських сил Андрій Тарасов поінформували про поточний стан справ та плани з розвитку цих видів військ.
Також були присутні начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, голова Держспецтрансслужби Олександр Яковець", - додав Умєров.
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За словами міністра оборони України, окрема тема переговорів – залучення американських інвестицій для розбудови нашого оборонно-промислового комплексу.
"Розглянули можливі взаємовигідні сценарії - спільні підприємства разом з США та прямі американські інвестиції в Український ОПК. Міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін в деталях представив спроможності нашого виробництва.
Дуже ціную, що США підтримують ідею фінансування нашої промисловості та закликають інші країни також вкладати кошти у виробництво української зброї", - резюмував Умєров.
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