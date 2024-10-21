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Майбутнє Європи, НАТО та безпека США залежать від боротьби України за свободу - Остін

Київ • УНН

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що боротьба України за свободу визначить траєкторію глобальної безпеки. Він також оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 млн доларів.

Майбутнє Європи, НАТО та безпека США залежать від боротьби України за свободу - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що майбутнє Європи, НАТО та безпека Америки залежать від боротьби України за свободу, яка створить траєкторію глобальної безпеки, передає УНН.

Ця боротьба на всіх нас накладає певні зобов’язання. Як сказав президент Байден на засіданні ООН у вересні: наші випробування полягають в тому, щоб забезпечити щоб сили, які нас об’єднують, були сильнішими за ті, що розділяють. Результати боротьби України за її волю створить траєкторію глобальної безпеки. Майбутнє Європи зараз поставлене на карту. Сили НАТО зараз поставлені на карту. І безпека Америки також поставлена на карту 

– сказав Остін.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва рано-вранці в понеділок.

Остін під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві повідомив про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні на суму 400 млн доларів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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