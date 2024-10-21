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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Будущее Европы, НАТО и безопасность США зависят от борьбы Украины за свободу - Остин

Будущее Европы, НАТО и безопасность США зависят от борьбы Украины за свободу - Остин

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 16:36  •  7286 просмотра

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что борьба Украины за свободу определит траекторию глобальной безопасности. Он также объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму 400 млн долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что будущее Европы, НАТО и безопасность Америки зависят от борьбы Украины за свободу, которая создаст траекторию глобальной безопасности, передает УНН.

Эта борьба на всех нас накладывает определенные обязательства. Как сказал президент Байден на заседании ООН в сентябре: наши испытания заключаются в том, чтобы обеспечить чтобы силы, которые нас объединяют, были сильнее тех, что разделяют. Результаты борьбы Украины за ее волю создаст траекторию глобальной безопасности. Будущее Европы сейчас поставлено на карту. Силы НАТО сейчас поставлены на карту. И безопасность Америки также поставлена на карту 

- сказал Остин.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев рано утром в понедельник.

Остин во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве сообщил о выделении нового пакета оборонной помощи Украине на сумму 400 млн долларов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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