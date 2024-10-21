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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров и Остин обсудили План победы и инвестиции в украинский ОПК

Умеров и Остин обсудили План победы и инвестиции в украинский ОПК

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 17:22  •  2641 просмотра

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Министр обороны Украины Умеров встретился с главой Пентагона Остином. Обсудили ситуацию на фронте, реализацию Плана победы и привлечение американских инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Говорили о оперативной ситуации на поле боя, шагах по реализации Плана победы и привлечении американских инвестиций для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, передает УНН.

«Визит моего друга, министра обороны США Ллойда Остина, в Киев - важный сигнал, свидетельствующий о силе нашего партнерства.

Искренне благодарен за поддержку лично господину Остину, народу и правительству США. Объявленный сегодня пакет помощи на 400 миллионов долларов обеспечит наши Силы обороны необходимыми боеприпасами для артиллерии, военной техникой и вооружением», - сообщил Умеров.

Будущее Европы, НАТО и безопасность США зависят от борьбы Украины за свободу - Остин21 октября 2024, 16:36 • 7286 просмотров

По его словам, во время встречи подробно обсудили с американским коллегой шаги по реализации Плана победы Президента Владимира Зеленского.

«Главнокомандующий Александр Сырский очертил господину Остину оперативную ситуацию на поле боя.

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, врио командующих Воздушных сил Анатолий Кривоножко и Военно-морских сил Андрей Тарасов проинформировали о текущем состоянии дел и планах по развитию этих видов войск.

Также присутствовали начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, глава Госспецтрансслужбы Александр Яковец», - добавил Умеров.

Майбутнє Європи, НАТО та безпека США залежать від боротьби України за свободу - Остін21 октября 2024, 16:36 • 7286 просмотров

Добавим

По словам министра обороны Украины, отдельная тема переговоров - привлечение американских инвестиций для развития нашего оборонно-промышленного комплекса.

«Рассмотрели возможные взаимовыгодные сценарии - совместные предприятия вместе с США и прямые американские инвестиции в украинский ОПК. Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в деталях представил способности нашего производства.

Очень ценю, что США поддерживают идею финансирования нашей промышленности и призывают другие страны также вкладывать средства в производство украинского оружия», - резюмировал Умеров.

США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 400 млн долларов: что туда войдет21 октября 2024, 14:22 • 11531 просмотр

Антонина Туманова

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