Умеров и Остин обсудили План победы и инвестиции в украинский ОПК

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Говорили о оперативной ситуации на поле боя, шагах по реализации Плана победы и привлечении американских инвестиций для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, передает УНН.

«Визит моего друга, министра обороны США Ллойда Остина, в Киев - важный сигнал, свидетельствующий о силе нашего партнерства.

Искренне благодарен за поддержку лично господину Остину, народу и правительству США. Объявленный сегодня пакет помощи на 400 миллионов долларов обеспечит наши Силы обороны необходимыми боеприпасами для артиллерии, военной техникой и вооружением», - сообщил Умеров.

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По его словам, во время встречи подробно обсудили с американским коллегой шаги по реализации Плана победы Президента Владимира Зеленского.

«Главнокомандующий Александр Сырский очертил господину Остину оперативную ситуацию на поле боя.

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, врио командующих Воздушных сил Анатолий Кривоножко и Военно-морских сил Андрей Тарасов проинформировали о текущем состоянии дел и планах по развитию этих видов войск.

Также присутствовали начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, глава Госспецтрансслужбы Александр Яковец», - добавил Умеров.

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По словам министра обороны Украины, отдельная тема переговоров - привлечение американских инвестиций для развития нашего оборонно-промышленного комплекса.

«Рассмотрели возможные взаимовыгодные сценарии - совместные предприятия вместе с США и прямые американские инвестиции в украинский ОПК. Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в деталях представил способности нашего производства.

Очень ценю, что США поддерживают идею финансирования нашей промышленности и призывают другие страны также вкладывать средства в производство украинского оружия», - резюмировал Умеров.

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