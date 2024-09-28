У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
Київська обласна військова адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в Києві. Жителів міста закликають дотримуватися правил безпеки та слідкувати за офіційними повідомленнями.
У Києві оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Київська обласнв військова адміністрація, передає УНН.
Негайно прямуйте до укриття
Додамо
Раніше Повітряні Сили інформували щодо ворожих БпЛА.
У Києві оголошено повітряну тривогу: працює ППО28.09.24, 02:25 • 53324 перегляди