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У Києві оголошено повітряну тривогу: працює ППО

У Києві оголошено повітряну тривогу: працює ППО

Київ • УНН

 • 53324 перегляди

У столиці та області оголошено повітряну тривогу через виявлення безпілотників у повітряному просторі. Сили ППО працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська обласнв військова адміністрація, передає УНН.

Київська область!
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Повітряні Сили ЗСУ попереджали щодо ворожих БпЛА.

У Києві пролунали вибухи 14.09.24, 01:54 • 42043 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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