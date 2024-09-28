У Києві оголошено повітряну тривогу: працює ППО
Київ • УНН
У столиці та області оголошено повітряну тривогу через виявлення безпілотників у повітряному просторі. Сили ППО працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська обласнв військова адміністрація, передає УНН.
Київська область!
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Додамо
Повітряні Сили ЗСУ попереджали щодо ворожих БпЛА.