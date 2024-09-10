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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 01:08  •  662 просмотра

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Киевская городская государственная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице Украины. Жителей города призывают соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.    

На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

- заявил начальник КГВА Сергей Попко.

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