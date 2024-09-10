В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО
Киев • УНН
Киевская городская государственная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице Украины. Жителей города призывают соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
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