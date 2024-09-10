У Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО

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Київ • УНН

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Київська міська державна адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці України. Жителів міста закликають дотримуватися правил безпеки та слідкувати за офіційними повідомленнями.

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.    

На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги

- заявив начальник КМВА Сергій Попко.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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