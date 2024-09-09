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У Києві працює ППО через рух ворожих БпЛА

У Києві працює ППО через рух ворожих БпЛА

Київ • УНН

 • 56823 перегляди

У Києві та Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони активно працюють у регіоні, жителів закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях.

У Києві працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Київщина! 
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги

- Київська обласна військова адміністрація.

У Києві оголошено повітряну тривогу09.09.24, 00:38 • 37623 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиївКиївщина

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