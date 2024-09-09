У Києві працює ППО через рух ворожих БпЛА
Київ • УНН
У Києві та Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони активно працюють у регіоні, жителів закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях.
У Києві працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київщина!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги
У Києві оголошено повітряну тривогу09.09.24, 00:38 • 37623 перегляди