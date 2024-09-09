В Киеве работает ПВО из-за движения вражеских БпЛА
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны активно работают в регионе, жителей призывают соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях.
В Киеве работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги
У Києві оголошено повітряну тривогу8 сентября 2024, 21:38 • 9680 просмотров