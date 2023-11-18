В Киеве объявлена воздушная тревога

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Столица и несколько областей находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного применения российскими войсками баллистических ракет. В Киеве уже второй раз за ночь раздается сигнал воздушной тревоги
Двое погибших во время стрельбы в психиатрической больнице в Нью-Гемпшире
Вооруженный мужчина застрелил одного человека и ранил двух в психиатрической больнице в Нью-Гемпшире. Полиция застрелила подозреваемого
По меньшей мере шесть человек погибли в результате землетрясения на юге Филиппин
В пятницу на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Два человека также считаются пропавшими без вести после землетрясения
Чехи за один день собрали более $133 000 на вертолет Black Hawk для Украины
В годовщину Бархатной революции граждане Чехии только за один день собрали более 133 тысяч долларов на покупку вертолета Black Hawk для Украины. Вертолет стоит 105 миллионов чешских крон и уже приземлился в Праге
Канада и Япония обсудили дальнейшие меры помощи Украине на саммите АТЭС
Трюдо и Кишида обсудили дальнейшую поддержку Украины в противостоянии полномасштабной российской агрессии.
Украина и США проведут в Вашингтоне конференцию по вопросам оборонной промышленности
Соединенные Штаты и Украина проведут конференцию по вопросам оборонной промышленности в Вашингтоне 6 и 7 декабря. Это часть усилий правительства США, направленных на значительное увеличение производства вооружений для поддержки борьбы Украины за свободу и безопасность
Сухогруз Georgia S мог наткнуться на морскую мину у берегов Украины - Reuters
Сухогруз Georgia S под флагом Либерии, возможно, наткнулся на морскую мину у берегов Украины. Страхование военных рисков возросло до 3% от стоимости судна после того, как на прошлой неделе ракета повредила торговое судно в украинском порту "Южный"
Эстония отправляет в Украину четыре автобуса в рамках гуманитарной помощи
Министерство иностранных дел Эстонии отправило в Украину четыре автобуса, подаренные частными донорами в рамках гуманитарной помощи. Два автобуса будут отправлены в Житомирскую область, а еще два - в два разных города Харьковской области
Стрельба в государственной психиатрической больнице в Конкорде, штат Нью-Гемпшир
В пятницу днем в государственной психиатрической больнице в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, произошла стрельба. Несколько человек получили огнестрельные ранения, один подозреваемый погиб
Украинские подростки получили международную премию мира за приложения для помощи детям беженцев
София Терещенко, Анастасия Феськова и Анастасия Демченко, трое украинских подростков, разработали два приложения для детей-беженцев. Они получили Международную детскую премию мира на церемонии в Лондоне в пятницу, 17 ноября