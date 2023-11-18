В Киеве объявлена воздушная тревога

В столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения войсками РФ баллистического вооружения. Об этом сообщили в КГВА и карту воздушных тревог, передає УНН.

Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения баллистического вооружения с севера! Сергей Попко, начальник КМВА.

Ранее Воздушные силы объявили об угрозе баллистики.

Это уже второй раз за ночь в Киеве звучит воздушная тревога. До этого этого около 00.20 в столице работала противовоздушная оборона.