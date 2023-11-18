В Киеве объявлена воздушная тревога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  140042 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  140469 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  145002 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  160753 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  138400 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  258304 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126851 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138067 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130302 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142911 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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В Киеве объявлена воздушная тревога

Столица и несколько областей находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного применения российскими войсками баллистических ракет. В Киеве уже второй раз за ночь раздается сигнал воздушной тревоги

Война • 18 ноября 2023, 02:29  •  1689 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

Двое погибших во время стрельбы в психиатрической больнице в Нью-Гемпшире

Вооруженный мужчина застрелил одного человека и ранил двух в психиатрической больнице в Нью-Гемпшире. Полиция застрелила подозреваемого

Криминал и ЧП • 18 ноября 2023, 01:39  •  1916 просмотра
Двое погибших во время стрельбы в психиатрической больнице в Нью-Гемпшире

По меньшей мере шесть человек погибли в результате землетрясения на юге Филиппин

В пятницу на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Два человека также считаются пропавшими без вести после землетрясения

Новости Мира • 18 ноября 2023, 01:26  •  1848 просмотра
По меньшей мере шесть человек погибли в результате землетрясения на юге Филиппин

Чехи за один день собрали более $133 000 на вертолет Black Hawk для Украины

В годовщину Бархатной революции граждане Чехии только за один день собрали более 133 тысяч долларов на покупку вертолета Black Hawk для Украины. Вертолет стоит 105 миллионов чешских крон и уже приземлился в Праге

политика • 18 ноября 2023, 00:53  •  1699 просмотра
Чехи за один день собрали более $133 000 на вертолет Black Hawk для Украины

Канада и Япония обсудили дальнейшие меры помощи Украине на саммите АТЭС

Трюдо и Кишида обсудили дальнейшую поддержку Украины в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

политика • 18 ноября 2023, 00:33  •  1314 просмотра
Канада и Япония обсудили дальнейшие меры помощи Украине на саммите АТЭС

Украина и США проведут в Вашингтоне конференцию по вопросам оборонной промышленности

Соединенные Штаты и Украина проведут конференцию по вопросам оборонной промышленности в Вашингтоне 6 и 7 декабря. Это часть усилий правительства США, направленных на значительное увеличение производства вооружений для поддержки борьбы Украины за свободу и безопасность

политика • 18 ноября 2023, 00:13  •  1293 просмотра
Украина и США проведут в Вашингтоне конференцию по вопросам оборонной промышленности

Сухогруз Georgia S мог наткнуться на морскую мину у берегов Украины - Reuters

Сухогруз Georgia S под флагом Либерии, возможно, наткнулся на морскую мину у берегов Украины. Страхование военных рисков возросло до 3% от стоимости судна после того, как на прошлой неделе ракета повредила торговое судно в украинском порту "Южный"

Экономика • 17 ноября 2023, 23:57  •  2109 просмотра
Сухогруз Georgia S мог наткнуться на морскую мину у берегов Украины - Reuters

Эстония отправляет в Украину четыре автобуса в рамках гуманитарной помощи

Министерство иностранных дел Эстонии отправило в Украину четыре автобуса, подаренные частными донорами в рамках гуманитарной помощи. Два автобуса будут отправлены в Житомирскую область, а еще два - в два разных города Харьковской области

Общество • 17 ноября 2023, 23:38  •  1068 просмотра
Эстония отправляет в Украину четыре автобуса в рамках гуманитарной помощи

Стрельба в государственной психиатрической больнице в Конкорде, штат Нью-Гемпшир

В пятницу днем в государственной психиатрической больнице в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, произошла стрельба. Несколько человек получили огнестрельные ранения, один подозреваемый погиб

Новости Мира • 17 ноября 2023, 23:25  •  1147 просмотра
Стрельба в государственной психиатрической больнице в Конкорде, штат Нью-Гемпшир

Украинские подростки получили международную премию мира за приложения для помощи детям беженцев

София Терещенко, Анастасия Феськова и Анастасия Демченко, трое украинских подростков, разработали два приложения для детей-беженцев. Они получили Международную детскую премию мира на церемонии в Лондоне в пятницу, 17 ноября

Общество • 17 ноября 2023, 22:56  •  892 просмотра
Украинские подростки получили международную премию мира за приложения для помощи детям беженцев