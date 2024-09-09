У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
Київська міська державна адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці України.
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
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Раніше Повітярні Сили ЗСУ попереджали щодо ворожих дронів, які рухалися в бік столиці.
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