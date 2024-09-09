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У Києві оголошено повітряну тривогу

У Києві оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 37623 перегляди

Київська міська державна адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці України.

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.   

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- Київська міська державної адміністрація.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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