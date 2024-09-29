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Українські військові за тиждень знищили майже 10 тис. загарбників

Київ • УНН

 • 22048 перегляди

Командувач Сухопутних військ повідомив про значні втрати ворога за 22-29 вересня. Серед знищеної техніки - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистеми, 558 БпЛА та інше озброєння.

За тиждень з 22 по 29 вересня втрати противника склали близько 9390 осіб особового складу. Також ліквідовано або уражено понад  дві  тисячі одиниць ворожої техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у неділю у Telegram, передає УНН.  

За словами Павлюка, зокрема, серед ліквідованого озброєння є:

  •  101 танк;
  •  254 бойових броньованих машини;
  •  462 артилерійських системи;
  •  9 РСЗВ;
  •  13 установок ППО;
  •  472 одиниці автотехніки;
  •  153 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, за його словами, нашими захисниками знищено щонайменше 15 ворожих ракет та 558 БпЛА ОТР. 

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Ще плюс 1170 окупантів, засіб ППО і 62 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога29.09.24, 07:52 • 31696 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
oleksandr-pavliukОлександр Павлюк
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