Українські військові за тиждень знищили майже 10 тис. загарбників
Київ • УНН
Командувач Сухопутних військ повідомив про значні втрати ворога за 22-29 вересня. Серед знищеної техніки - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистеми, 558 БпЛА та інше озброєння.
За тиждень з 22 по 29 вересня втрати противника склали близько 9390 осіб особового складу. Також ліквідовано або уражено понад дві тисячі одиниць ворожої техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк у неділю у Telegram, передає УНН.
За словами Павлюка, зокрема, серед ліквідованого озброєння є:
- 101 танк;
- 254 бойових броньованих машини;
- 462 артилерійських системи;
- 9 РСЗВ;
- 13 установок ППО;
- 472 одиниці автотехніки;
- 153 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, за його словами, нашими захисниками знищено щонайменше 15 ворожих ракет та 558 БпЛА ОТР.
Ще плюс 1170 окупантів, засіб ППО і 62 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога29.09.24, 07:52 • 31696 переглядiв