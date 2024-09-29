Украинские военные за неделю уничтожили почти 10 тыс. захватчиков
Киев • УНН
Командующий Сухопутных войск сообщил о значительных потерях врага за 22-29 сентября. Среди уничтоженной техники - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистемы, 558 БпЛА и другое вооружение.
За неделю с 22 по 29 сентября потери противника составили около 9390 человек личного состава. Также ликвидировано или поражено более две тысячи единиц вражеской техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк в воскресенье в Telegram, передает УНН.
По словам Павлюка, в частности, среди ликвидированного вооружения есть:
- [101 танк;
- 254 боевых бронированных машины;
- 462 артиллерийских системы;
- 9 РСЗО;
- 13 установок ППО;
- 472 единицы автотехники;
- 153 единицы спецтехники.
Кроме этого, по его словам, нашими защитниками уничтожено не менее 15 вражеских ракет и 558 БпЛА ОТР.
Еще плюс 1170 оккупантов, средство ПВО и 62 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага29 сентября 2024, 04:52 • 15317 просмотров