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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные за неделю уничтожили почти 10 тыс. захватчиков

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 12:02  •  641 просмотра

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Командующий Сухопутных войск сообщил о значительных потерях врага за 22-29 сентября. Среди уничтоженной техники - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистемы, 558 БпЛА и другое вооружение.

За неделю с 22 по 29 сентября потери противника составили около 9390 человек личного состава. Также ликвидировано или поражено более  две  тысячи единиц вражеской техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк в воскресенье в Telegram, передает УНН.  

По словам Павлюка, в частности, среди ликвидированного вооружения есть:

  • [101 танк;
  •  254 боевых бронированных машины;
  •  462 артиллерийских системы;
  •  9 РСЗО;
  •  13 установок ППО;
  •  472 единицы автотехники;
  •  153 единицы спецтехники.

Кроме этого, по его словам, нашими защитниками уничтожено не менее 15 вражеских ракет и 558 БпЛА ОТР. 

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Еще плюс 1170 оккупантов, средство ПВО и 62 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага29 сентября 2024, 04:52 • 15317 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
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