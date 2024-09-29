Украинские военные за неделю уничтожили почти 10 тыс. захватчиков

За неделю с 22 по 29 сентября потери противника составили около 9390 человек личного состава. Также ликвидировано или поражено более две тысячи единиц вражеской техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк в воскресенье в Telegram, передает УНН.

По словам Павлюка, в частности, среди ликвидированного вооружения есть:

[101 танк;

254 боевых бронированных машины;

462 артиллерийских системы;

9 РСЗО;

13 установок ППО;

472 единицы автотехники;

153 единицы спецтехники.

Кроме этого, по его словам, нашими защитниками уничтожено не менее 15 вражеских ракет и 558 БпЛА ОТР.

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