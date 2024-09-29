Еще плюс 1170 оккупантов, средство ПВО и 62 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Украинские защитники ликвидировали 1170 российских военных и ряд техники за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны составили около 651 810 человек.
За прошедшие сутки на фронте украинские защитники ликвидировали еще ряд единиц техники российской оккупационной армии, а также 1170 их военных. Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 651 810 (+1170) человек,
- танков - 8869 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 17 476 (+38) ед,
- артиллерийских систем - 18 795 (+62) ед,
- РСЗВ - 1204 (+1) ед,
- средства ППО - 962 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 186 (+93) ед,
- крылатые ракеты - 2610 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 495 (+84) ед,
- специальная техника - 3297 (+6) ед.
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