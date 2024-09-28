Литва передала Украине новую военную помощь, которая включает материально-технические средства, боеприпасы, компьютеры. Об этом пишет Министерство национальной обороны Литвы, передает УНН.

Литва продолжает оказывать военную поддержку Украине. На этой неделе в Украину прибудет амуниция, ноутбуки и другая поддержка для украинских военных - говорится в сообщении.

В Минобороны страны отметили, что Литва, в ответ на запросы Украины, в этом году уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577, бронемашины M113, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, противотанковый гранатомет "Карл Густав", боеприпасы, системы дистанционного подрыва РАЙЗ-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладушки и другое обеспечение.

С начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму более 683 млн. евро.

Напомним

Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на 375 млн долларов. Пакет включает боеприпасы, ракеты, противотанковые системы, бронетехнику и другое военное оборудование.

Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов