Литва передала Україні нову військову допомогу
Київ • УНН
Литва надіслала Україні логістичні засоби, боєприпаси та комп'ютери. З початку війни загальна сума військової допомоги від Литви склала понад 683 млн євро.
Литва передала Україні нову військову допомогу, яка включає матеріально-технічні засоби, боєприпаси, комп'ютери. Про це пише Міністерство національної оборони Литви, передає УНН.
Литва продовжує надавати військову підтримку Україні. Цього тижня в Україну прибуде амуніція, ноутбуки та інша підтримка для українських військових
В Міноборони країни зазначили, що Литва, у відповідь на запити України, цього року вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577, бронемашини M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, протитанковий гранатомет "Карл Густав", боєприпаси, системи дистанційного підриву РАЙЗ-1, генератори, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше забезпечення.
З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 683 млн. євро.
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