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За тиждень Сили оборони знищили понад 8 тисяч окупантів - Павлюк

За тиждень Сили оборони знищили понад 8 тисяч окупантів - Павлюк

Київ • УНН

 • 28648 перегляди

За минулий тиждень з 28 квітня по 5 травня 2024 року Збройні Сили України знищили понад 8000 російських окупантів, 96 танків, 188 бойових броньованих машин, 264 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.

За тиждень Сили оборони знищили понад 8 тис. окупантів та понад тисячу одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає УНН.

Деталі

За тиждень з 28 квітня по 5 травня 2024 року втрати противника склали близько 8110 осіб особового складу

 - повідомив Павлюк.

Зазначається, що Силами оборони було знищено:

  • 96 танків;
  • 188 бойових броньованих машин;
  • 264 артилерійських системи;
  • 7 РСЗВ;
  • 14 установок ППО;
  • 353 одиниці автотехніки;
  • 31 одиниця спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисники знищили ворожий літак, 23 ракети та 129 БпЛА.

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Нагадаємо

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за минулу добу росіяни втратили 860 військовослужбовців

Павло Башинський

Павло Башинський

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