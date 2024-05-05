За тиждень Сили оборони знищили понад 8 тисяч окупантів - Павлюк
Київ • УНН
За минулий тиждень з 28 квітня по 5 травня 2024 року Збройні Сили України знищили понад 8000 російських окупантів, 96 танків, 188 бойових броньованих машин, 264 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.
За тиждень Сили оборони знищили понад 8 тис. окупантів та понад тисячу одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає УНН.
Деталі
За тиждень з 28 квітня по 5 травня 2024 року втрати противника склали близько 8110 осіб особового складу
Зазначається, що Силами оборони було знищено:
- 96 танків;
- 188 бойових броньованих машин;
- 264 артилерійських системи;
- 7 РСЗВ;
- 14 установок ППО;
- 353 одиниці автотехніки;
- 31 одиниця спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисники знищили ворожий літак, 23 ракети та 129 БпЛА.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за минулу добу росіяни втратили 860 військовослужбовців