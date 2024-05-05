За добу росіяни втратили 860 військовослужбовців
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за минулу добу росіяни втратили 860 військовослужбовців.
За минулу добу росіяни втратили 860 осіб особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 05.05.24:
- Особовий склад: 474260 (+860).
- Танки: 7375 (+9).
- Броньовані бойові машини: 14179 (+18).
- Артилерійські системи: 12212 (+21).
- РСЗВ: 1057 (+1).
- Засоби ППО: 790 (+2).
- Літаки: 349 (+1).
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 9636 (+25).
- Крилаті ракети: 2147 (+1).
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 16418 (+37).
- Спеціальна техніка: 2002 (+4).
Дані уточнюються.
УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
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