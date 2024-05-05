За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих

Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто

В Херсонской области российские войска нанесли авиаудары и обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, школу и автомобиль, в результате чего один человек получил ранения.