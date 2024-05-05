За неделю Силы обороны уничтожили более 8 тысяч оккупантов - Павлюк

За неделю Силы обороны уничтожили более 8 тыс. оккупантов и более тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает УНН.

Детали

За неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года потери противника составили около 8110 человек личного состава - сообщил Павлюк.

Отмечается, что Силами обороны было уничтожено:

96 танков;

188 боевых бронированных машин;



264 артиллерийских системы;



7 РСЗО;



14 установок ППО;



353 единицы автотехники;



31 единица спецтехники.



Кроме этого, нашими защитники уничтожили вражеский самолет, 23 ракеты и 129 БпЛА.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 860 военнослужащих