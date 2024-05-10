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Сухопутні війська ЗСУ створили власний рекрутинговий центр: шукатимуть операторів БПЛА

Сухопутні війська ЗСУ створили власний рекрутинговий центр: шукатимуть операторів БПЛА

Київ • УНН

 • 22680 перегляди

У Сухопутних військах Збройних Сил України створюють власний рекрутинговий центр для відбору та комплектування підрозділів безпілотних систем вмотивованими кандидатами, які пройдуть підготовку для отримання військових спеціальностей у сфері безпілотних систем.

Сухопутні війська ЗСУ створюють власний рекрутинговий центр з укомплектування своїх військових частин та підрозділів. Про це пише УНН з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Деталі 

 Передусім йдеться про роботу з безпілотними системами. Павлюк пояснив, що сьогодні саме безпілотники вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою.

Першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем

- наголошує командувач Сухопутних військ. 

За його словами, під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. 

Перший в Києві: Міноборони відкрило 18-й в Україні Центр рекрутингу30.04.24, 22:35 • 20322 перегляди

Кандидатам забезпечать загальновійськову підготовку у межах спеціального навчального батальйону, фахову — також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом.

Детальнішу інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314

- підсумував Павлюк. 

Нагадаємо

Міністерство оборони України підготувало новий алгоритм набору до Збройних Сил, замінивши застарілі підходи чітким механізмом добровільного вступу на військову службу через рекрутингові центри та онлайн-платформи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
oleksandr-pavliukОлександр Павлюк
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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