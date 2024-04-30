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Перший в Києві: Міноборони відкрило 18-й в Україні Центр рекрутингу

Перший в Києві: Міноборони відкрило 18-й в Україні Центр рекрутингу

Київ • УНН

 • 20323 перегляди

Міністерство оборони України відкрило перший центр комплектування Збройних Сил України в Києві, який пропонує як бойові, так і тилові спеціальності. Цей заклад став 18 в мережі центрі рекрутингу по всій Україні.

У Києві відкрився перший в столиці Центр рекрутингу до Сил оборони України. Центр працює на проспекті Повітряних сил, 41 у приміщенні ЦНАПу Солом’янського району. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міноборони.

Деталі 

У центрі працюють чотири цивільні рекрутери, які допомагають кандидатам вибрати вакансії, що відповідають їх цивільному досвіду. На вибір пропонуються як бойові, так і тилові спеціальності: від стрільців та медиків до кухарів і операторів БПЛА.

Це вже вісімнадцятий центр, який ми відкрили в Україні, перший з'явився у Львові у лютому, а згодом в Запоріжжі, Дніпрі та інших містах. (...) Незважаючи на те, що деякі центри працюють лише кілька тижнів, ми вже маємо оптимістичні результати — понад 2600 звернень та майже 400 осіб на різних етапах рекрутингу. Інтерес громадян до служби в армії зростає щодня

- розповіла заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова

Доповнення

Начальник КМВА Сергій Попко пояснив, що центр призначений для надання інформаційно-консультативних послуг громадянам, які виявили бажання долучитися до лав Збройних сил України.

Тут не вручають повістки, а забезпечують можливість обрати відповідну посаду та військову частину

- наголосив Попко. 

Нагадаємо

Міністерство оборони України підготувало новий алгоритм набору до Збройних Сил, замінивши застарілі підходи чітким механізмом добровільного вступу на військову службу через рекрутингові центри та онлайн-платформи.

Буданов заявив, що для підтримки чисельності Збройних сил потрібно продовжувати мобілізацію17.12.23, 20:18 • 50794 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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