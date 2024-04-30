Перший в Києві: Міноборони відкрило 18-й в Україні Центр рекрутингу
Київ • УНН
Міністерство оборони України відкрило перший центр комплектування Збройних Сил України в Києві, який пропонує як бойові, так і тилові спеціальності. Цей заклад став 18 в мережі центрі рекрутингу по всій Україні.
У Києві відкрився перший в столиці Центр рекрутингу до Сил оборони України. Центр працює на проспекті Повітряних сил, 41 у приміщенні ЦНАПу Солом’янського району. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міноборони.
Деталі
У центрі працюють чотири цивільні рекрутери, які допомагають кандидатам вибрати вакансії, що відповідають їх цивільному досвіду. На вибір пропонуються як бойові, так і тилові спеціальності: від стрільців та медиків до кухарів і операторів БПЛА.
Це вже вісімнадцятий центр, який ми відкрили в Україні, перший з'явився у Львові у лютому, а згодом в Запоріжжі, Дніпрі та інших містах. (...) Незважаючи на те, що деякі центри працюють лише кілька тижнів, ми вже маємо оптимістичні результати — понад 2600 звернень та майже 400 осіб на різних етапах рекрутингу. Інтерес громадян до служби в армії зростає щодня
Доповнення
Начальник КМВА Сергій Попко пояснив, що центр призначений для надання інформаційно-консультативних послуг громадянам, які виявили бажання долучитися до лав Збройних сил України.
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Нагадаємо
Міністерство оборони України підготувало новий алгоритм набору до Збройних Сил, замінивши застарілі підходи чітким механізмом добровільного вступу на військову службу через рекрутингові центри та онлайн-платформи.
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