Первый в Киеве: Минобороны открыло 18-й в Украине Центр рекрутинга

В Киеве открылся первый в столице Центр рекрутинга в Силы обороны Украины. Центр работает на проспекте Воздушных сил, 41 в помещении ЦНАПа Соломенского района. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны.

Детали

В центре работают четыре гражданских рекрутера, которые помогают кандидатам выбрать вакансии, соответствующие их гражданскому опыту. На выбор предлагаются как боевые, так и тыловые специальности: от стрелков и медиков до поваров и операторов БПЛА.

Это уже восемнадцатый центр, который мы открыли в Украине, первый появился во Львове в феврале, а затем в Запорожье, Днепре и других городах. (...) Несмотря на то, что некоторые центры работают всего несколько недель, мы уже имеем оптимистичные результаты - более 2600 обращений и почти 400 человек на разных этапах рекрутинга. Интерес граждан к службе в армии растет с каждым днем - рассказала заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова

Дополнение

Начальник КГВА Сергей Попко объяснил, что центр предназначен для предоставления информационно-консультативных услуг гражданам, которые изъявили желание вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Здесь не вручают повестки, а обеспечивают возможность выбрать соответствующую должность и воинскую часть - подчеркнул Попко.

Напомним

Министерство обороны Украины подготовило новый алгоритм набора в Вооруженные Силы, заменив устаревшие подходы четким механизмом добровольного поступления на военную службу через рекрутинговые центры и онлайн-платформы.

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