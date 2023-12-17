Буданов заявил, что для поддержания численности Вооруженных сил нужно продолжать мобилизацию

Без мобилизационных мероприятий невозможно поддерживать численность Вооруженных сил и поэтому нельзя думать о том, чтобы отойти от мобилизации и пополнять войско через рекрутинг. Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов во время дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы", передает УНН.

Для понимания: совокупно Силы обороны Украины сейчас - назову немножко условное количество, чтобы мы не подошли к гостайне - миллион сто. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Исключительно мобилизация. Надо отбрасывать даже мысли, что от мобилизации можно отойти. Нельзя. Миллион сто не покроет никакой рекрутинг. У нас нет в принципе принципе столько людей, желающих делать что-либо, я уже не говорю о том, чтобы воевать - сказал Кирилл Буданов.

По его словам, из-за войны идут потери. Поэтому это количество лиц надо постоянно держать.

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Глава ГУР МО отметил, что все те, кто хотел воевать, пришли в первые полгода полномасштабной российско-украинской войны. Тех людей по объективным причинам осталось немного. Буданов назвал это фактом, который надо понимать и признавать. Он также отметил, что возникает вопрос мотивации в контексте мобилизации.

Появляется следующий вопрос: люди, все, кто хотели, они пришли. Кого призывают? К сожалению. сожалению, ответа хорошего здесь не будет. Если не найти для них мотивацию, то сколько бы людей - принудительно, не принудительно или согласно каким-то нормам законодательства мы бы не загнали - их КПД будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это тоже надо признавать откровенно - сказал Кирилл Буданов.

По его словам, у многих людей нет ощущения, что что это их война. Буданов назвал это очень глубинной проблемой, которую деньги не решат. Поэтому глава ГУР выступил за правильный социальный диалог и обоснование.