Сухопутные войска ВСУ создали собственный рекрутинговый центр: будут искать операторов БПЛА

Сухопутные войска ВСУ создают собственный рекрутинговый центр по укомплектованию своих воинских частей и подразделений. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление командующего Сухопутных войск Александра Павлюка.

Детали

Прежде всего речь идет о работе с беспилотными системами. Павлюк пояснил, что сегодня именно беспилотники решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя.

Первоначально основной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем - отмечает командующий Сухопутными войсками.

По его словам, во время отбора каждый кандидат, соответствующий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить.

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Кандидатам обеспечат общевойсковую подготовку в рамках специального учебного батальона, профессиональную - также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом.

Более подробную информацию о программе отбора и подготовки специалистов беспилотных систем можно получить по телефону горячей линии: 0 800 301 314 - подытожил Павлюк.

Напомним

Министерство обороны Украины подготовило новый алгоритм набора в Вооруженные Силы, заменив устаревшие подходы четким механизмом добровольного поступления на военную службу через рекрутинговые центры и онлайн-платформы.