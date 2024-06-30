Су-25 та 229 БПЛА: в ЗСУ розповіли про знищені повітряні цілі за червень
Київ • УНН
У червні 2024 року Збройні Сили України знищили майже 300 ворожих безпілотних літальних апаратів та літак Су-25.
За червень Сили оборони України знищили 300 засобів повітряної розвідки та нападу ворога, зокрема і літак Літак Су-25. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає УНН.
"Протягом червня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 300 засобів повітряної розвідки та нападу противника", - написав Павлюк у Telegram.
За його даними, Сили оборони знищили:
- Літак Су-25 — 1 од.;
- КР Х-101/555 — 3 од.;
- БпЛА Орлан-10/30 — 42 од.;
- БпЛА Shahed-131/136 — 46 од.;
- БпЛА Ланцет — 97 од.
а також інші:
- БпЛА Zala — 45 од.;
- БпЛА Supercam — 14 од.;
- БпЛА Привіт 82 — 44 од.;
- БпЛА Елерон та н/т — 8 од..
Як вказав Павлюк, в умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби.
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