В июне 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов и самолет Су-25.
За июнь Силы обороны Украины уничтожили 300 средств воздушной разведки и нападения врага, в том числе и самолет Су-25. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.
"В течение июня 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 300 средств воздушной разведки и нападения противника", - написал Павлюк в Telegram.
По его данным, Силы обороны уничтожили:
а также другие:
Как указал Павлюк, в условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы.
Украина "минусовала" более 30 военных самолетов рф за полгода28 июня 2024, 09:29 • 29200 просмотров