За июнь Силы обороны Украины уничтожили 300 средств воздушной разведки и нападения врага, в том числе и самолет Су-25. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает УНН.

"В течение июня 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 300 средств воздушной разведки и нападения противника", - написал Павлюк в Telegram.

По его данным, Силы обороны уничтожили:

Самолет Су-25 - 1 ед;

КР Х-101/555 - 3 ед

БпЛА Орлан-10/30 - 42 ед.;



БпЛА Shahed-131/136 - 46 ед.;



БпЛА Ланцет - 97 ед

а также другие:

БпЛА Zala - 45 ед;

БпЛА Supercam - 14 ед.;



БпЛА Привет 82 - 44 ед.;



БпЛА Элерон и н/т - 8 ед.;



Как указал Павлюк, в условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы.

Украина "минусовала" более 30 военных самолетов рф за полгода