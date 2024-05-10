Україна готує нові бригади, частину сил розгорнуть для захисту Києва - Павлюк
Київ • УНН
Україна готує щонайменше десять нових бригад для захисту Києва та протидії очікуваному російському наступу, причому оборона столиці є головним пріоритетом, незважаючи на інтенсивні бойові дії на сході.
Україна вже готує щонайменше десять нових бригад для підготовки до наступу армії РФ. Частину з них розгорнуть для захисту Києва. Про це в інтерв'ю The Economist заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, передає УНН.
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За словами генерала, частину нових сил буде розгорнуто для захисту столиці, адже за два з половиною роки росіяни не відмовилися від амбіцій захопити Київ.
Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому
Водночас сам генерал підкреслив, що нині головною проблемою є техніка, а не люди. Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки й сподівається на допомогу Заходу.
Доповнення
Також в інтерв'ю The Economist Павлюк попередив, що у наступні два місяці Україна вступить в одну з найбільш критичних фаз війни з росією.
За його словами, російські генерали "кидають усю боєздатну техніку, яка у них є, щоб перевірити виснажені українські війська", в той час, як Україн очікує допомогу від Заходу.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленскьий розповів, що вранці 10 травня росія почала нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку. Наступ росіян вдалося зупинити артилерійським вогнем, наразі йде жорстокий бій у цьому напрямку.