Уряд звільнив першого заступника міністра оборони Гаврилюка і провів інші кадрові зміни
Київ • УНН
В Кабміні призначили заступників міністрів енергетики та голову Державного агентства розвитку туризму. Також звільнено декількох заступників міністрів оборони та охорони здоров’я.
Уряд звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони і провів інші кадрові зміни у інших міністерствах та відомствах, а також погодив зміни в низці РДА, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України:
Призначено:
- Олександра Павліченка заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;
- Сергія Суярка державним секретарем Міністерства енергетики України;
- Наталю Табаку головою Державного агентства розвитку туризму України.
Кадрові зміни у Міноборони: уряд підвищив Гаврилюка до першого заступника Умєрова 17.05.24, 12:54 • 17145 переглядiв
Урядом, за даними Мельничука, звільнено:
- Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України;
- Сергія Дуброва з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України;
- Олександра Порхуна з посади заступника міністра охорони здоров’я України.
Погоджено призначення:
- Івана Базилюка головою Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- Владислава Лаврика головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області;
- Наталії Погребної заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
Також вказано, що погоджено звільнення Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.