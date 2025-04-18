Уряд звільнив першого заступника міністра оборони Гаврилюка і провів інші кадрові зміни

Уряд звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони і провів інші кадрові зміни у інших міністерствах та відомствах, а також погодив зміни в низці РДА, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

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За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України:

Призначено:

Олександра Павліченка заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;

Сергія Суярка державним секретарем Міністерства енергетики України;

Наталю Табаку головою Державного агентства розвитку туризму України.

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Урядом, за даними Мельничука, звільнено:

Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України;

Сергія Дуброва з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України;

Олександра Порхуна з посади заступника міністра охорони здоров’я України.

Погоджено призначення:

Івана Базилюка головою Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Владислава Лаврика головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області;

Наталії Погребної заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Також вказано, що погоджено звільнення Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.