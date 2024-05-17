Кадрові зміни у Міноборони: уряд підвищив Гаврилюка до першого заступника Умєрова
Київ • УНН
Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони та призначив його першим заступником міністра оборони, а також призначив Олександра Балануцу заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 17 травня звільнив заступника міністра оборони Івана Гаврилюка і призначив його першим заступником цього ж відомства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Мельничук повідомив, що Кабінетом Міністрів звільнено:
- Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України;
- Акімову Людмилу Миколаївну з посади заступника нолови Національного агентства кваліфікацій.
Також уряд призначив:
- Гаврилюка Івана Юрійовича першим заступником міністра оборони України;
- Балануцу Олександра Олександровича заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
Довідково
Іван Гаврилюк був призначений на посаду заступника міністра оборони в жовтні 2023-го року. До цього він із вересня 2022-го року був заступником головного інспектора МО.
24 лютого 2022 року був прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України.
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