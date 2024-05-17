Кадрові зміни у Міноборони: уряд підвищив Гаврилюка до першого заступника Умєрова

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Київ • УНН

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Кабінет Міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади заступника міністра оборони та призначив його першим заступником міністра оборони, а також призначив Олександра Балануцу заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 17 травня звільнив заступника міністра оборони Івана Гаврилюка і призначив його першим заступником цього ж відомства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Мельничук повідомив, що Кабінетом Міністрів звільнено:

- Гаврилюка Івана Юрійовича з посади заступника міністра оборони України;

- Акімову Людмилу Миколаївну з посади заступника нолови Національного агентства кваліфікацій.

Також уряд призначив:

- Гаврилюка Івана Юрійовича першим заступником міністра оборони України;

- Балануцу Олександра Олександровича заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Довідково 

Іван Гаврилюк був призначений на посаду заступника міністра оборони в жовтні 2023-го року. До цього він із вересня 2022-го року був заступником головного інспектора МО. 

24 лютого 2022 року був прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Рудя09.05.24, 20:09 • 55157 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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