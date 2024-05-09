Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Рудя
Київ • УНН
Президент Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України.
Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Сергія Рудя, передає УНН.
Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України
Причина звільнення не зазначена.
Нагадаємо
8 квітня співробітнику Управління державної охорони Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві.
За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.
У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.
9 квітня Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави.
8 травня повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка у Київському фунікулері, загрожує довічне ув’язнення