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Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Рудя

Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Рудя

Київ • УНН

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Президент Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Сергія Рудя, передає УНН.

Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України 

- йдеться в указі.

Причина звільнення не зазначена.

Нагадаємо

8 квітня співробітнику Управління державної охорони Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві після того, як він штовхнув підлітка, який впав і помер на станції фунікулера в Києві.

За даними СДЮСШ з футболу "Зміна", загиблим виявився їхній 16-річний вихованець.

У ДБР повідомили, що правоохоронець, який підозрюється у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві, не визнає своєї провини.

9 квітня Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави.

8 травня повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику Управління державної охорони, який вбив підлітка у Київському фунікулері, загрожує довічне ув’язнення

Антоніна Туманова

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