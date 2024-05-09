Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Рудя

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя, передает УНН.

Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины - говорится в указе.

Причина увольнения не указана.

Напомним

8 апреля сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул упавшего подростка и умершего на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний питомец.

В ДБР сообщили, что правоохранитель, подозреваемый в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает свою вину.

9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток без права внесения залога.

8 мая сообщалось, что работники ДБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, убившему подростка в Киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение.