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Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова
Кабинет Министров уволил Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны и назначил его первым заместителем министра обороны, а также назначил Александра Балануцу заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Шмыгаль хочет видеть программы для энергонезависимости громад, побуждает местные власти "активно включаться"
Правительство поручает Министерству инфраструктуры и Фонду энергоэффективности совместно с местными властями разработать программы, которые обеспечат минимальную энергонезависимость для общин и многоквартирных домов.
Главы комитетов иностранных дел стран мира осудили принятый в Грузии закон об "иноагентах"
Главы комитетов по иностранным делам США, ЕС, Украины и других стран осудили противоречивый грузинский закон об "иностранных агентах", заявив, что он подрывает демократию и противоречит цели Грузии по западной интеграции.
ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца канала Ukrainе World News Виталия Кропачева: что известно
ГБР задержало угольного бизнесмена и владельца телеканала Ukraine World News Виталия Кропачева по подозрению в нанесении государству ущерба на сумму более 2 миллиардов гривен из-за махинаций в угольной отрасли.
Более 1,5 млрд грн выделили на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС
На реконструкцию Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области из государственного бюджета было выделено более 1,5 миллиарда гривен с целью эффективного и быстрого завершения работ.
Шмыгаль назвал четыре направления работы для улучшения ситуации в энергетике
Правительство Украины работает над восстановлением энергетической инфраструктуры, децентрализацией и обеспечением надежного энергоснабжения критически важных объектов, повышением энергоэффективности и увеличением добычи энергии для решения сложной ситуации, вызванной российскими атаками на энергосистему.
Группа Ермака-Макфола: рф не находит альтернативных поставщиков многих важных для войны импортных товаров. Санкции надо усиливать
россия не смогла найти альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Для того, чтобы круг этих товаров постоянно расширялся, необходимо усиливать санкционный режим против рф и экспортный контроль
ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года
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С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов
Из приграничной зоны Харьковской области было эвакуировано более 9 000 человек, но ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов со стороны россиян, что делает каждую эвакуацию рискованной для жизни.
Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая
Электронный кабинет для обновления данных военнослужащих, таких как электронная почта, номер телефона и место жительства, должен заработать завтра. На будущее запланированы дополнительные опции.