Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова

Кабинет министров Украины на своем заседании 17 мая уволил заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка и назначил его первым заместителем этого же ведомства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Мельничук сообщил, что Кабинетом Министров уволен:

- Гаврилюка Ивана Юрьевича с должности заместителя министра обороны Украины;

- Акимову Людмилу Николаевну с должности заместителя председателя Национального агентства квалификаций.

Также правительство назначило:

- Гаврилюка Ивана Юрьевича первым заместителем министра обороны Украины;

- Балануцу Александра Александровича заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

Справочно

Иван Гаврилюк был назначен на должность заместителя министра обороны в октябре 2023-го года. До этого он с сентября 2022-го года был заместителем главного инспектора МО.

24 февраля 2022 года был принят на военную службу по призыву по мобилизации на особый период и назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Рудя