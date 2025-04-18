Правительство уволило первого заместителя министра обороны Гаврилюка и провело другие кадровые изменения
Киев • УНН
В Кабмине назначили заместителей министров энергетики и главу Государственного агентства развития туризма. Также уволены несколько заместителей министров обороны и здравоохранения.
Правительство уволило Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны и провело другие кадровые изменения в других министерствах и ведомствах, а также согласовало изменения в ряде РГА, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины:
Назначено:
- Александра Павличенко заместителем министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;
- Сергея Суярко государственным секретарем Министерства энергетики Украины;
- Наталью Табаку главой Государственного агентства развития туризма Украины.
Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова17.05.24, 12:54 • 17145 просмотров
Правительством, по данным Мельничука, уволены:
- Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Украины;
- Сергея Дуброва с должности первого заместителя министра здравоохранения Украины;
- Александра Порхуна с должности заместителя министра здравоохранения Украины.
Согласованы назначения:
- Ивана Базылюка главой Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области;
- Владислава Лаврика главой Волновахской районной государственной администрации Донецкой области;
- Натальи Погребной заместителем главы Киевской областной государственной администрации.
Также указано, что согласовано увольнение Сергея Приходько с должности главы Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области.