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Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке
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Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

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Financial Times

Правительство уволило первого заместителя министра обороны Гаврилюка и провело другие кадровые изменения

Киев • УНН

 • 2506 просмотра

В Кабмине назначили заместителей министров энергетики и главу Государственного агентства развития туризма. Также уволены несколько заместителей министров обороны и здравоохранения.

Правительство уволило первого заместителя министра обороны Гаврилюка и провело другие кадровые изменения

Правительство уволило Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны и провело другие кадровые изменения в других министерствах и ведомствах, а также согласовало изменения в ряде РГА, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины:

Назначено:

  • Александра Павличенко заместителем министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;
    • Сергея Суярко государственным секретарем Министерства энергетики Украины;
      • Наталью Табаку главой Государственного агентства развития туризма Украины.

        Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова17.05.24, 12:54 • 17145 просмотров

        Правительством, по данным Мельничука, уволены:

        • Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Украины;
          • Сергея Дуброва с должности первого заместителя министра здравоохранения Украины;
            • Александра Порхуна с должности заместителя министра здравоохранения Украины.

              Согласованы назначения:

              • Ивана Базылюка главой Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области;
                • Владислава Лаврика главой Волновахской районной государственной администрации Донецкой области;
                  • Натальи Погребной заместителем главы Киевской областной государственной администрации.

                    Также указано, что согласовано увольнение Сергея Приходько с должности главы Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области.

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    политика
                    Министерство обороны Украины
                    Министерство энергетики Украины
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