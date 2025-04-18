Правительство уволило первого заместителя министра обороны Гаврилюка и провело другие кадровые изменения

Правительство уволило Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны и провело другие кадровые изменения в других министерствах и ведомствах, а также согласовало изменения в ряде РГА, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины:

Назначено:

Александра Павличенко заместителем министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;

Сергея Суярко государственным секретарем Министерства энергетики Украины;

Наталью Табаку главой Государственного агентства развития туризма Украины.

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Правительством, по данным Мельничука, уволены:

Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Украины;

Сергея Дуброва с должности первого заместителя министра здравоохранения Украины;

Александра Порхуна с должности заместителя министра здравоохранения Украины.

Согласованы назначения:

Ивана Базылюка главой Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области;

Владислава Лаврика главой Волновахской районной государственной администрации Донецкой области;

Натальи Погребной заместителем главы Киевской областной государственной администрации.

Также указано, что согласовано увольнение Сергея Приходько с должности главы Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области.