У Київській області працює ППО через ворожі БпЛА
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Обласна військова адміністрація повідомляє про роботу сил ППО та закликає жителів дотримуватися правил безпеки.
У Київській області працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київщина!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги
Додамо
Повітряні Сили ЗСУ поінформували, що група ворожих шахедів продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини.