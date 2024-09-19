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У Київській області працює ППО через ворожі БпЛА

У Київській області працює ППО через ворожі БпЛА

Київ • УНН

 • 40560 перегляди

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Обласна військова адміністрація повідомляє про роботу сил ППО та закликає жителів дотримуватися правил безпеки.

У Київській області працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Київщина!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги

- Київська обласна військова адміністрація.

Додамо

Повітряні Сили ЗСУ поінформували, що група ворожих шахедів продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини.

У Києві пролунали вибухи 14.09.24, 01:54 • 42043 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиївКиївщина
oleksandr-pavliukОлександр Павлюк
kyivКиїв

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