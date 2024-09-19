В Киевской области работает ПВО из-за вражеских БпЛА
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Областная военная администрация сообщает о работе сил ПВО и призывает жителей соблюдать правила безопасности.
В Киевской области работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО
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Воздушные Силы ВСУ проинформировали, что группа вражеских шахедов продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины.
У Києві пролунали вибухи 13 сентября 2024, 22:54 • 41718 просмотров