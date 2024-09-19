В Киевской области работает ПВО из-за вражеских БпЛА

В Киевской области работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Киевщина!

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО



Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.



Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги



- Киевская областная военная администрация.

Добавим

Воздушные Силы ВСУ проинформировали, что группа вражеских шахедов продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины.

У Києві пролунали вибухи