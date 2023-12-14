В Киеве прогремели взрывы, сообщает УНН.

Детали

В столице прогремели взрывы. Ранее в Воздушных силах сообщали о пусках ракет, после чего зафиксировали ракету в направлении Киева.

"Направление - на Киев!", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Через пару минут раздался взрыв, отмечает УНН.