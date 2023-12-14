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В Киеве прогремели взрывы

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 13:52  •  37551 просмотра

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В Киеве прогремели взрывы после ракетных пусков, зафиксированных украинскими Воздушными силами, причем одна ракета была выпущена в сторону города.

В Киеве прогремели взрывы, сообщает УНН

 Детали

В столице прогремели взрывы. Ранее в Воздушных силах сообщали о пусках ракет, после чего зафиксировали  ракету в направлении Киева. 

"Направление - на Киев!", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram. 

Через пару минут раздался взрыв, отмечает УНН

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
У Києві пролунали вибухи
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