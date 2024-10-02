На Київщині працюють сили ППО через активність ворожих дронів
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано активність ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працюють над їх нейтралізацією, влада закликає громадян не фотографувати роботу захисників.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
У Київській області зафіксовано активність ворожих безпілотних літальних апаратів. Наразі сили протиповітряної оборони працюють над їхньою нейтралізацією.
Влада закликає громадян не фотографувати та не знімати роботу захисників для забезпечення їхньої безпеки та успішності операції.
Додамо
Також було поінформовано, що в області оголошена повітряна тривога.
ППО працює на Київщині через загрозу атаки БпЛА28.09.24, 04:52 • 101126 переглядiв