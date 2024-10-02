На Киевщине работают силы ПВО из-за активности вражеских дронов
Киев • УНН
В Киевской области зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны работают над их нейтрализацией, власти призывают граждан не фотографировать работу защитников.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В Киевской области зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Сейчас силы противовоздушной обороны работают над их нейтрализацией.
Власти призывают граждан не фотографировать и не снимать работу защитников для обеспечения их безопасности и успешности операции.
Добавим
Также было проинформировано, что в области объявлена воздушная тревога.
ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА28 сентября 2024, 01:52 • 100906 просмотров