На Киевщине работают силы ПВО из-за активности вражеских дронов

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщают Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В Киевской области зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Сейчас силы противовоздушной обороны работают над их нейтрализацией.

Власти призывают граждан не фотографировать и не снимать работу защитников для обеспечения их безопасности и успешности операции.

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Также было проинформировано, что в области объявлена воздушная тревога.

ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА