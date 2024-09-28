ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА

На Киевщине работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях.

В области работает ПВО.

Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения - говорится в сообщении.

Напомним

Воздушные Силы проинформировали об ударном БпЛА в направлении Киева с северо-востока.

В Киеве объявлена воздушная тревога