ПВО работает на Киевщине из-за угрозы атаки БпЛА
Киев • УНН
На Киевщине активирована система противовоздушной обороны из-за угрозы атаки беспилотника. Воздушные Силы сообщили о приближении ударного БпЛА с северо-востока в направлении Киева.
На Киевщине работает ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях.
В области работает ПВО.
Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения
Напомним
Воздушные Силы проинформировали об ударном БпЛА в направлении Киева с северо-востока.
В Киеве объявлена воздушная тревога28 сентября 2024, 00:40 • 3330 просмотров