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ППО працює на Київщині через загрозу атаки БпЛА

ППО працює на Київщині через загрозу атаки БпЛА

Київ • УНН

 • 101126 перегляди

На Київщині активовано систему протиповітряної оборони через загрозу атаки безпілотника. Повітряні Сили повідомили про наближення ударного БпЛА з північного-сходу у напрямку Києва.

На Київщині працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.
В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Повітряні Сили поінформували про ударний БпЛА у напрямку Києва з північного-сходу.

У Києві оголошено повітряну тривогу28.09.24, 03:40 • 101417 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kyivКиїв

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