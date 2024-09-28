ППО працює на Київщині через загрозу атаки БпЛА
Київ • УНН
На Київщині активовано систему протиповітряної оборони через загрозу атаки безпілотника. Повітряні Сили повідомили про наближення ударного БпЛА з північного-сходу у напрямку Києва.
На Київщині працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.
В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння
Нагадаємо
Повітряні Сили поінформували про ударний БпЛА у напрямку Києва з північного-сходу.
У Києві оголошено повітряну тривогу28.09.24, 03:40 • 101417 переглядiв