Харківщина, Донеччина та Часів Яр: Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті
Київ • УНН
Президент України Володимир зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського що ситуації на фронті.
На тлі нового наступу росіян на Харківщині президент України Володимир зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського що ситуації на фронті. Про це пише УНН з посиланням на заяву президента у Telegram-каналі.
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Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського. По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага
За його словами, вони обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окрему увагу приділили ситуації в місті Часів Яр.
росіяни перейшли в наступ на Харківщині, на фронті майже сотня бойових зіткнень за добу - Генштаб 10.05.24, 20:03 • 33048 переглядiв
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно відбила нову хвилю контрнаступу росії на Харківському напрямку артилерійським вогнем після підготовки до наступу.