Зеленский: "Должны сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил все подразделения, которые уничтожают оккупанта, и отметил, что необходимо сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Каждый наш солдат, каждый сержант, каждый офицер, которые сейчас проявляют храбрость и защищают украинские позиции, делают эту войну короче. Должны сорвать российские наступательные операции и вернуть Украине инициативу. Спасибо всем нашим подразделениям, которые уничтожают оккупанта - написал Зеленский.

Президент также показал кадры боевой работы бойцов 148-й отдельной артиллерийской бригады, 24-й ОМБр имени короля Даниила, 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого, 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что российские войска пытались расширить операции против Украины, особенно в Харьковской области, но украинские войска дают ответ и неизменно будут уничтожать оккупанта, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.