Сили оборони утримують Родинське попри брехню росіян: над населеним пунктом майорить прапор України

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
07:11 • 4758 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 10510 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 23144 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 55425 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 39376 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 33654 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 31556 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21649 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19895 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24464 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
87%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58 • 7994 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 23847 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 16987 перегляди
Україна встановила рекорд ударів по енергетичній інфраструктурі рф у грудні 2025 року - Bloomberg31 грудня, 02:15 • 3768 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 10186 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 46341 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 49380 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 44650 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 71683 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 69382 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 15164 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 55442 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 26453 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 37955 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 51266 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Сили оборони утримують Родинське попри брехню росіян: над населеним пунктом майорить прапор України

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Населений пункт Родинське Покровської міської громади Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. 14-та бригада Нацгвардії спростовує заяви окупантів, знищуючи ворогів, що проникають у місто.

Сили оборони утримують Родинське попри брехню росіян: над населеним пунктом майорить прапор України

Населений пункт Родинське Покровської міської громади Покровського району Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на 14-ту бригаду оперативного призначення ім. Івана Богуна "Червона Калина" Національної гвардії України.

Деталі

Українські війська утримують населений пункт попри брехливі заяви російських окупантів.

Військові рф, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово. росія використовує брехню як зброю - нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія - протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни

- йдеться в повідомленні бригади.

Також у мережі з’явилось відео, як бійці встановили український прапор у Родинському.

Додатково

14-та бригада оперативного призначення імені Івана Богуна "Червона калина" входить до складу 1-го корпусу "Азов" Національної гвардії України. Вона названа на честь українського полковника, військового і державного діяча часів гетьмана Богдана Хмельницького.

Попередником бригади був підрозділ спеціального призначення "Ягуар" Внутрішніх військ МВС України. Він був сформований у Вінниці в 1994 році.

З початку російсько-української війни 2014 року підрозділ увійшов до складу Національної гвардії і був реорганізований як 8-й полк оперативного призначення. В ніч з 7 на 8 квітня 2014 року "Ягуар" провів спецоперацію зі звільнення Харківської обласної державної адміністрації від проросійських сепаратистів.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в 2022 році підрозділ переформовано в 14-ту бригаду оперативного призначення "Червона Калина".

Нагадаємо

Бійці 108-ї окремої бригади Сил ТРО (Кодацької бригади) вивели у полон групу російських окупантів за допомогою дронів.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Харківська область
Національна гвардія України
Міністерство внутрішніх справ України
Богдан Хмельницький
Україна
Вінниця