Сили оборони утримують Родинське попри брехню росіян: над населеним пунктом майорить прапор України

Населений пункт Родинське Покровської міської громади Покровського району Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на 14-ту бригаду оперативного призначення ім. Івана Богуна "Червона Калина" Національної гвардії України.

Деталі

Українські війська утримують населений пункт попри брехливі заяви російських окупантів.

Військові рф, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово. росія використовує брехню як зброю - нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія - протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни - йдеться в повідомленні бригади.

Також у мережі з’явилось відео, як бійці встановили український прапор у Родинському.

Додатково

14-та бригада оперативного призначення імені Івана Богуна "Червона калина" входить до складу 1-го корпусу "Азов" Національної гвардії України. Вона названа на честь українського полковника, військового і державного діяча часів гетьмана Богдана Хмельницького.

Попередником бригади був підрозділ спеціального призначення "Ягуар" Внутрішніх військ МВС України. Він був сформований у Вінниці в 1994 році.

З початку російсько-української війни 2014 року підрозділ увійшов до складу Національної гвардії і був реорганізований як 8-й полк оперативного призначення. В ніч з 7 на 8 квітня 2014 року "Ягуар" провів спецоперацію зі звільнення Харківської обласної державної адміністрації від проросійських сепаратистів.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в 2022 році підрозділ переформовано в 14-ту бригаду оперативного призначення "Червона Калина".

Нагадаємо

