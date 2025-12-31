Сили оборони утримують Родинське попри брехню росіян: над населеним пунктом майорить прапор України
Київ • УНН
Населений пункт Родинське Покровської міської громади Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. 14-та бригада Нацгвардії спростовує заяви окупантів, знищуючи ворогів, що проникають у місто.
Населений пункт Родинське Покровської міської громади Покровського району Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на 14-ту бригаду оперативного призначення ім. Івана Богуна "Червона Калина" Національної гвардії України.
Деталі
Українські війська утримують населений пункт попри брехливі заяви російських окупантів.
Військові рф, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово. росія використовує брехню як зброю - нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія - протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни
Також у мережі з’явилось відео, як бійці встановили український прапор у Родинському.
Додатково
14-та бригада оперативного призначення імені Івана Богуна "Червона калина" входить до складу 1-го корпусу "Азов" Національної гвардії України. Вона названа на честь українського полковника, військового і державного діяча часів гетьмана Богдана Хмельницького.
Попередником бригади був підрозділ спеціального призначення "Ягуар" Внутрішніх військ МВС України. Він був сформований у Вінниці в 1994 році.
З початку російсько-української війни 2014 року підрозділ увійшов до складу Національної гвардії і був реорганізований як 8-й полк оперативного призначення. В ніч з 7 на 8 квітня 2014 року "Ягуар" провів спецоперацію зі звільнення Харківської обласної державної адміністрації від проросійських сепаратистів.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в 2022 році підрозділ переформовано в 14-ту бригаду оперативного призначення "Червона Калина".
