Силы обороны удерживают Родинское, несмотря на ложь россиян: над населенным пунктом развевается флаг Украины

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Населенный пункт Родинское Покровской городской общины Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины. 14-я бригада Нацгвардии опровергает заявления оккупантов, уничтожая врагов, проникающих в город.

Силы обороны удерживают Родинское, несмотря на ложь россиян: над населенным пунктом развевается флаг Украины

Населенный пункт Родинское Покровской городской общины Покровского района Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 14-ю бригаду оперативного назначения им. Ивана Богуна "Червона Калина" Национальной гвардии Украины.

Детали

Украинские войска удерживают населенный пункт, несмотря на лживые заявления российских оккупантов.

Военные рф, которым удается просочиться в город, обнаруживаются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно. россия использует ложь как оружие - наравне с пушками и ракетами. Наша миссия - противостоять врагу во всех измерениях этой войны

- говорится в сообщении бригады.

Также в сети появилось видео, как бойцы установили украинский флаг в Родинском.

Дополнительно

14-я бригада оперативного назначения имени Ивана Богуна "Червона калина" входит в состав 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины. Она названа в честь украинского полковника, военного и государственного деятеля времен гетмана Богдана Хмельницкого.

Предшественником бригады было подразделение специального назначения "Ягуар" Внутренних войск МВД Украины. Оно было сформировано в Виннице в 1994 году.

С начала российско-украинской войны 2014 года подразделение вошло в состав Национальной гвардии и было реорганизовано как 8-й полк оперативного назначения. В ночь с 7 на 8 апреля 2014 года "Ягуар" провел спецоперацию по освобождению Харьковской областной государственной администрации от пророссийских сепаратистов.

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году подразделение переформировано в 14-ю бригаду оперативного назначения "Червона Калина".

Напомним

Бойцы 108-й отдельной бригады Сил ТРО (Кодацкой бригады) вывели в плен группу российских оккупантов с помощью дронов.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Харьковская область
Национальная гвардия Украины
Министерство внутренних дел Украины
Богдан Хмельницкий
Украина
Винница