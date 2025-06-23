"Українська бавовна. САУ "Богдана"": НБУ випустив нову пам'ятну монету

Національний банк України випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана"" з нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Деталі

Монета присвячена самохідній артилерійській установці (САУ) "Богдана", що наразі є одним з ключових елементів артилерійського потенціалу Збройних Сил України.

Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою відповідно до стандартів НАТО. Бойове хрещення вона пройшла у 2022 році в битві за острів Зміїний, продемонструвавши ефективну вогневу підтримку українських військових.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Чим примітна монета "Українська бавовна. САУ "Богдана""

На її аверсі зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за вогневої підтримки самохідної артилерійської установки "Богдана". Поблизу острова – стилізовані змії, які залишають територію, як символ відступу ворога.

На реверсі – САУ "Богдана" у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка об’єднує минуле і сьогодення в боротьбі за незалежність.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Як придбати нову монету

З 24 червня пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана"" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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Нагадаємо

20 червня Національний банк України ввів в обіг дві пам’ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол".