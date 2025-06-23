"Українська бавовна. САУ "Богдана"": НБУ випустив нову пам'ятну монету

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
16:46 • 18369 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
14:03 • 53138 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Ексклюзив
12:57 • 91718 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
12:56 • 55248 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
12:19 • 110572 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
23 червня, 08:45 • 61291 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 105532 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 66390 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 95701 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 129147 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.7м/с
57%
747мм
Популярнi новини
Хвиля нападів зі шприцами затьмарила фестиваль вуличної музики у Франції23 червня, 08:50 • 30702 перегляди
У Краматорську завершили рятувальні роботи після російського удару: загинуло п’ятеро людей23 червня, 10:41 • 61017 перегляди
Голова СБУ привідкрив частину деталей спецоперації "Павутина"12:28 • 51789 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 67209 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі14:13 • 22276 перегляди
Публікації
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу16:46 • 18422 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 67248 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
12:57 • 91782 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки12:19 • 110634 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 349452 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Малюк Василь Васильович
Дональд Трамп
Чарльз III
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Europe
Гаага
Реклама
УНН Lite
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі14:13 • 22274 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 121562 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 245960 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 118059 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 118024 перегляди
Актуальне
Facebook
Starlink
Нью-Йорк таймс
MIM-104 Patriot
Ель Паїс

"Українська бавовна. САУ "Богдана"": НБУ випустив нову пам'ятну монету

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

Національний банк України випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана"" номіналом 5 гривень та тиражем до 75 000 штук, присвячену самохідній артилерійській установці, що розроблена за стандартами НАТО та пройшла бойове хрещення на острові Зміїний. Монету можна придбати з 24 червня в інтернет-магазині НБУ та у банків-дистриб'юторів.

"Українська бавовна. САУ "Богдана"": НБУ випустив нову пам'ятну монету

Національний банк України випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана"" з нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Деталі

Монета присвячена самохідній артилерійській установці (САУ) "Богдана", що наразі є одним з ключових елементів артилерійського потенціалу Збройних Сил України.

Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою відповідно до стандартів НАТО. Бойове хрещення вона пройшла у 2022 році в битві за острів Зміїний, продемонструвавши ефективну вогневу підтримку українських військових.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Чим примітна монета "Українська бавовна. САУ "Богдана""

На її аверсі зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за вогневої підтримки самохідної артилерійської установки "Богдана". Поблизу острова – стилізовані змії, які залишають територію, як символ відступу ворога.

На реверсі – САУ "Богдана" у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка об’єднує минуле і сьогодення в боротьбі за незалежність.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Як придбати нову монету

З 24 червня пам’ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана"" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

До Великодня в українському обігу з'явилась пам’ятна монета, що нагадує писанку17.04.25, 19:12 • 11837 переглядiв

Нагадаємо

20 червня Національний банк України ввів в обіг дві пам’ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол".

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаФінанси
2С22 «Богдана»
Національний банк України
НАТО
Збройні сили України
Богдан Хмельницький
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9