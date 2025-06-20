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Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Національний банк України випустив пам'ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол" номіналом 5 гривень. Ці монети вшановують пам'ять митців, які стали жертвами сталінських репресій, відображаючи їхні імена та псевдоніми, а також символізуючи нездійснені мрії та болючу рану в історії України.

Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження

Національний банк України ввів в обіг дві пам’ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол". Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, пише УНН.

Деталі

Ці монети започатковують новий тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям.

Ми вшановуємо пам'ять про митців Розстріляного відродження, щоб повертати сучасності знання про визначних українців. І це не просто імена. Це — совість української інтелігенції, серце тієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, вироком

- зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Пам'ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол" мають номінал 5 гривень.

Автори монет: Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки. Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Аверс обох момент однаковий — там розміщено слово "СЛОВО". Це нава будинку, де в Харкові жили письменники у 30-х роках ХХ століття. Образ молодих митців, яких знищили під час сталінських репресій, відображає парость озимої пшениці. А з літери "О" ніби стікає кров, нагадуючи про "болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців".

На реверсі розміщені портрети письменників, їхні справжні імена та псевдоніми: Микола Фітільов / Микола Хвильовий, Михайло Яловий / Юліан Шпол. А також роки життя — 1893 / 1933 та 1895 / 1937.

На реверсі монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Миколи Хвильового.

Придбати їх можна з 20 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.

НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену Нацгвардії25.03.25, 18:14 • 38565 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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