Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені митцям Розстріляного відродження

Національний банк України ввів в обіг дві пам’ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол". Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, пише УНН.

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Ці монети започатковують новий тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям.

Ми вшановуємо пам'ять про митців Розстріляного відродження, щоб повертати сучасності знання про визначних українців. І це не просто імена. Це — совість української інтелігенції, серце тієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, вироком - зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Пам'ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол" мають номінал 5 гривень.

Автори монет: Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки. Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Аверс обох момент однаковий — там розміщено слово "СЛОВО". Це нава будинку, де в Харкові жили письменники у 30-х роках ХХ століття. Образ молодих митців, яких знищили під час сталінських репресій, відображає парость озимої пшениці. А з літери "О" ніби стікає кров, нагадуючи про "болючу рану в історії України та нездійснені мрії талановитих митців".

На реверсі розміщені портрети письменників, їхні справжні імена та псевдоніми: Микола Фітільов / Микола Хвильовий, Михайло Яловий / Юліан Шпол. А також роки життя — 1893 / 1933 та 1895 / 1937.

На реверсі монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Миколи Хвильового.

Придбати їх можна з 20 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.

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